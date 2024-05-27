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Глава Netflix уверен, что «Барби» и «Оппенгеймер» стали бы популярными и без кинотеатров

Глава Netflix уверен, что «Барби» и «Оппенгеймер» стали бы популярными и без кинотеатров
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Генеральный директор Netflix Тед Сарандос поговорил про киноиндустрию, кинотеатры и стриминговые сервисы. На примере двух самых популярных лент 2023 года, «Барби» и «Оппенгеймера», Сарандос выразил мнение, что эти картины наверняка стали бы такими же успешными даже в случае выхода на Netflix.

Глава сервиса уверен, что, если кино качественное, людям нет разницы в том, где его смотреть, поскольку получить эмоции можно идентичные.

Нет никаких оснований полагать, что фильм станет лучше, если смотреть его на большом экране. Мой сын — редактор… он смотрел «Лоуренса Аравийского» на своём смартфоне.

Ранее различные именитые режиссёры высказывали мнение, что смотреть кино нужно именно в кинотеатрах, чтобы получить весь спектр эмоций, которые вряд ли получится передать через экран смартфона.

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