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Актёра из «Мира Дикого Запада» Джонни Уэктора застрелили грабители

Актёра из «Мира Дикого Запада» Джонни Уэктора застрелили грабители
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По данным издания Variety, Джонни Уэктора, актёра сериала «Мир Дикого Запада», на днях застрелили грабители. Артист скончался в больнице, ему было 37 лет.

По данным Департамента полиции Лос-Анджелеса, мужчина был смертельно ранен одним из трёх подозреваемых, пытавшихся извлечь каталитический нейтрализатор из его машины около 3 часов ночи. Актёр попытался остановить злоумышленников, но у него не вышло.

Агент Уэктора отметил, что тот был потрясающим человеком с невероятным талантом и преданностью к собственному делу.

Джонни Уэктор был впечатляющим человеком. Не просто талантливым актёром, преданным своему ремеслу, но и настоящим примером яркой морали. Он олицетворял тяжёлую работу, упорство и стремление никогда не сдаваться.

Собственной семьи у Уэктора не было. У него остались братья и мать.

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