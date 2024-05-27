В России резко выросли продажи игровых консолей

Жители России начали куда активнее покупать игровые приставки. Продажи игровых консолей в стране за первые четыре месяца 2024 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой сразу на несколько крупных ритейлеров.

Так, с января по апрель в России было продано около 580 тыс. игровых приставок, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». При сохранении такой тенденции общий объём продаж консолей в 2024-м составит не менее 40 млрд рублей и станет рекордным показателем за последние несколько лет.

В «Ситилинке» подтвердили повышенный спрос на игровые приставки. Денежный оборот направления по итогам января — апреля вырос на 69% в сравнении с 2023 годом. В «Авито» и Wildberries также отметили высокие показатели продаж и заказов игровых приставок.

Наибольшей популярностью пользуются консоли PlayStation 5, Nintendo Switch, портативный ПК Steam Deck и линейка Xbox Series. В качестве причин роста ритейлеры называют доступность приставок на рынке, широкий выбор моделей и разнообразие ценового предложения. Что касается игр, то чаще всего россияне покупают GTA 5, Red Dead Redemption 2 и Mortal Kombat 11 — во все эти проекты можно сыграть с друзьями как за одним устройством, так и в онлайне.