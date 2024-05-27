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В России ужесточат демонстрацию литературы и искусства с информацией о наркотиках

В России ужесточат демонстрацию литературы и искусства с информацией о наркотиках
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Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков. На это обратили внимание в издании «Бюллетень кинопрокатчика».

Законопроект предусматривает наказание за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих сведения о методах изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений. Отмечается, что если нарушения произошли в интернете, то для юридического лица это повлечёт за собой штраф в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Судя по текущему тексту законопроекта, штрафы не будут накладываться, если присутствие в произведении наркотических веществ ограничивается только их упоминанием. В случае принятия закона в силу он начнёт действовать уже 1 сентября.

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