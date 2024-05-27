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Вышел тизер комедийного сериала «Ткачёва на связи» от ТНТ

Телеканал ТНТ опубликовал тизер-трейлер комедийного сериала «Ткачёвы на связи». За производство проекта отвечала компания Good Story Media.

Шоу расскажет, как быть семьёй, когда её членов разделяют тысячи километров. Описание проекта ниже.

Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы. При этом ей самой тоже непросто: Наташа живёт с Михаилом, который намного старше её, и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь.

Видео доступно на YouTube-канале Артём Матвеев. Права на видео принадлежат ТНТ.

Главные роли в сериале исполнили Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок и другие.

Сериал будет выходить на платформе Premier с 10 июня.