Киберспортсмен GH вернулся в состав Nigma Galaxy по Dota 2 спустя полгода инактива

Ливанский киберспортсмен Марун GH Мерхей вернулся в активный состав команды Nigma Galaxy по Dota 2 после полугодового перерыва.

Марун займёт в ростере четвёртую позицию, на которой раньше выступал перуанский про-игрок Фарих Matthew Пуэнте. Команда в обновлённом составе выступает на онлайн-турнире FISSURE Universe Ep.2 с призовым фондом $ 80 тыс.

В декабре 2023 года GH решил сделать перерыв в своей киберспортивной карьере в связи с усталостью от выступления на профессиональной сцене. До этого Мерхей играл с костяком ростера Nigma Galaxy в течение семи лет.

В мае этого года киберспортсмен выступил вместе со своим нынешним тиммейтом Саидом SumaiL Самаилом Хассаном в качестве стенд-ина за коллектив Shopify Rebellion на топ-турнире PGL Wallachia Season 1.Североамериканская команда с GH не смогла пройти дальше групповой стадии.