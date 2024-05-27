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Первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 без геймплея покажут через 34 часа

Первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 без геймплея покажут через 34 часа
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Activision подготовила на YouTube ролик, посвящённый Call of Duty: Black Ops 6. Компания выпустить его 28 мая в 19:00 мск. В видео не покажут геймплей, но зато мы увидим полноценный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Оидается, что действие шутера развернётся на Ближнем Востоке в 1990–1991 годах — во время войны в Персидском заливе между Ираком и многонациональными силами во главе с США.

Ранее на этой неделе разработчики показали первый тизер игры. В нём группа молодых людей забирается на гору Рашмор, оставляет послание на скульптурных портретах четырёх президентов США и покидает пределы достопримечательности.

Полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится на летней презентации игр Xbox. Шоу начнётся 9 июня в 20:00 мск.

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