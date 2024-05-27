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Вышли милые постеры с персонажами мультфильма «10 жизней» — премьера 12 июня

Вышли милые постеры с персонажами мультфильма «10 жизней» — премьера 12 июня
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Кинокомпания Global Film представила персонажные постеры комедийного мультфильма «10 жизней». Премьера анимационной картины в России состоится уже совсем скоро — 12 июня.

Мультфильм «10 жизней» расскажет историю избалованного кота Беккета, который потратил все свои девять жизней впустую. Герою предлагают пополнить свой «абонемент» при одном условии: он проживёт следующие девять жизней в обличье других созданий: от рыбы до собаки и лошади. В конечном итоге Беккет начинает по-настоящему ценить своё беззаботное существование.

За постановку мультфильма отвечал Крис Дженкинс, сценарист знаменитой картины «Лови волну!». Второстепенные роли в ленте озвучили знаменитые британские актёры: Билл Найи («Пираты Карибского моря») и Джереми Свифт («Тед Лассо»).

Кот Беккет

Фото: Global Film

Профессор Крэйвен

Фото: Global Film

Грейс

Фото: Global Film

Ларри

Фото: Global Film

Роуз

Фото: Global Film

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