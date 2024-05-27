Американская beastcoast — чемпион BLAST R6 Major Manchester 2024 по Rainbow Six Siege

Завершился топ-турнир BLAST R6 Major Manchester 2024 по игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 750 тыс.

В гранд-финале международного чемпионата столкнулись американская beastcoast и французская Team BDS. В ходе напряжённой серии противостояние свелось к решающей карте, где коллективу из Франции не хватило одного раунда для того, чтобы вернуться в игру.

В итоге состав из США одолел своего оппонента со счётом 3:2 и стал чемпионом турнира, заработав $ 217 тыс.

Итоги BLAST R6 Major Manchester 2024 по Rainbow Six:

Первое место: beastcoast (США) — $ 217 тыс.

Второе место: Team BDS (Франция) — $ 92 тыс.

3-4-е место: DarkZero Esports (США), Team Liquid (Бразилия) — $ 51 тыс.

5-8-е место: Team Secret (Европа), M80 (Северная Америка), FURIA Esports (Бразилия), FaZe Clan (Бразилия) — $ 30 тыс.

9-11-е место: Team Bliss (Австралия), PSG Talon (Южная Корея), Bleed Esports (Азия) — $ 21,5 тыс.

12-14-е место: SCARZ (Япония), Into The Breach (Великобритания), CAG Osaka (Япония) — $ 19,5 тыс.

15-16-е место: Spacestation Gaming (США), E1 Sports (Бразилия) — $ 17 тыс.

17-18-е место: Geekay Esports (Саудовская Аравия), FearX (Южная Корея) — $ 15,5 тыс.

19-20-е место: Team Cruelty (Мексика), G2 Esports (Европа) — $ 15,5 тыс.

Чемпионат BLAST R6 Major Manchester 2024 по Tom Clancy's Rainbow Six Siege прошёл в LAN-формате в период с 16-го по 26 мая. В рамках соревнования 20 команд разыграли призовой фонд в размере $ 750 тыс.