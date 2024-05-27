Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Сначала тизер, потом сериал»: Джанкарло Эспозито — о своём персонаже в фильмах Marvel

«Сначала тизер, потом сериал»: Джанкарло Эспозито — о своём персонаже в фильмах Marvel
Аудио-версия:
Комментарии

В начале мая стало известно, что звезда «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито сыграет в киновселенной Marvel. Деталей своей роли он не раскрыл, отметив, что зрители увидели его раньше, чем многие могут думать.

Недавно актёр вновь затронул своё участие в киновселенной и приоткрыл завесу тайны. Как выяснилось, сначала персонажа Эспозито затизерят, а потом про него выпустят отдельное шоу. Вдобавок к этому Эспозито отметил, что вряд ли кто-то сможет угадать, кого именно он сыграет.

Вряд ли кто-то сможет предсказать этого персонажа. В самом начале его затизерят, а затем выпустят сериал.

Ранее Эспозито подтвердил, что он точно не сыграет Профессора Икс. Фанаты пророчат ему роль Доктора Дума, которого впервые покажут в «Фантастической четвёрке».

Материалы по теме
Лучшее кино Брэда Пейтона: каким получился «Атлас» с Дженнифер Лопес
Лучшее кино Брэда Пейтона: каким получился «Атлас» с Дженнифер Лопес
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android