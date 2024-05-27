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В «Веноме 3» появится 10-летний Питер Паркер — инсайдер

В «Веноме 3» появится 10-летний Питер Паркер — инсайдер
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До премьеры третьей части «Венома» ещё несколько месяцев, однако в Сети появляются слухи, касательно сюжета фильма и его событий. Парочкой инсайдов поделился автор канала 3C Films, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации, в ленте покажут, как Веном Тома Харди будет преследовать 10-летнего Питера Паркера, чтобы убить, поскольку видит в нём главную угрозу себе. Со временем Веном привяжется к Питеру и будет защищать его от Токсина — отпрыска Карнажа.

Видео доступно на YouTube-канале 3C Films. Права на видео принадлежат 3C Films.

Мировая премьера картины состоится 25 октября этого года. Режиссёром ленты выступила Келли Марсел. Фильм выйдет под финальным названием «Веном: Последний танец».

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