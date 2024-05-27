Начались съёмки второго сезона сериала «Жить жизнь» c Любовью Аксёновой

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», съёмки второго сезона сериала «Жить жизнь» уже начались. Сколько продлится производство, не сообщается, но премьера ожидается уже в этом году.

Во втором сезоне вновь сыграют Любовь Аксёнова, Роман Васильев, Дарья Мороз и Юрий Чурсин. Артисты уже играли своих персонажей в первом сезоне. К своим ролям также вернутся Влад Ценев, Игорь Гордин, Даниил Воробьев и другие.

Режиссёрское кресло продолжения занял Михаил Вайнберг, шоураннерами выступают Ирина Сосновая и Дарья Мороз.

Фото со съёмок второго сезона

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Отмечается, что в продолжении истории Аня начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа.