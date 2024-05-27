Сборы «Фуриосы» и «Гарфилда» в День поминовения в США оказались худшими за 26 лет

По итогам последнего майского уикенда кинопрокат в США показал удивительно низкий результат по сборам. Так, лидерами расширенного показа стали фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (заработал всего лишь $ 25,6 млн) и мультфильм «Гарфилд» — $ 24,8 млн.

Как отмечает издание The Wrap, низкие показатели обоих произведений привели к худшему результату расширенного уикенда в честь Дня поминовения в США с 1998 года. Это особенно удивительно на фоне положительных отзывов критиков о новинках, а также о множестве фильмов в прокате, включая «Годзиллу и Конг: Новая империя», «Кунг-фу Панду 4» и «Планету обезьян: Новое царство».

Как сообщают в издании Variety, текущий год по сборам отстаёт от показателей 2023-го сразу на 22%. За пять месяцев проката в мире до сих пор нет ленты, собравшей $ 1 млрд в прокате, — ближе всего к этой цифре подобралась «Дюна 2» с её $ 711 млн.