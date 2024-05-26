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Блогер BadComedian выпустил большой обзор фильма «Вызов» Клима Шипенко

Блогер BadComedian выпустил большой обзор фильма «Вызов» Клима Шипенко
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Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил свой новый обзор. В этот раз автор устроил двухчасовой разбор российского фильма «Вызов» Клима Шипенко, который стал первой лентой, снятой в космосе.

Посмотреть обзор фильма «Вызов» от BadComedian можно на YouTube-канале BadComedian.

В большом обзоре BadComedian по традиции много шутит, комментирует целые фрагменты ленты, вспоминает слова прессы и правительства о картине и делится своим мнением о фильме. Изначально обзор должен был выйти 25 мая, однако из-за технических проблем премьеру перенесли на сутки.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. Картина режиссёра Клима Шипенко вышла в российский прокат в апреле 2023 года и собрала в кинотеатрах 2,072 млрд рублей, вытеснив из первой десятки мультфильм «Зверополис».

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