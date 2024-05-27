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В Сети появилось начало игры The Rogue Prince of Persia — опубликован час геймплея

В Сети появилось начало игры The Rogue Prince of Persia — опубликован час геймплея
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Авторы YouTube-канала GamersPrey опубликовали первый час геймплея новой игры по вселенной «Принца Персии» — рогалика The Rogue Prince of Persia.

Игра от Ubisoft должна выйти сегодня, 27 мая, в раннем доступе в Steam, а позже должна появиться и на других платформах.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Ubisoft/Evil Empire.

The Rogue Prince of Persia представили в середине апреля — им занимаются создатели Dead Cells из студии Evil Empire. По словам разработчиков, новая игра будет как раз напоминать «Клетки».

Её описывают как сложный и в то же время доступный рогалик, где пользователям предстоит сразиться с гуннами, находя на уровнях новое оружие и осваивая различные навыки.

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