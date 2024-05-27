Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Майор Гром: Игра» возглавил кинопрокат в России за уикенд

Фильм «Майор Гром: Игра» возглавил кинопрокат в России за уикенд
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Kinobusiness, картина «Майор Гром: Игра» возглавила кинопрокат в России за прошедшие выходные. За уикенд лента собрала 162,9 млн рублей.

На втором месте оказался фильм «Министерство неджентльменских дел», который занимал первую строчку неделей ранее. Боевик Гая Ричи собрал 57 млн рублей. За ним идёт «Сто лет тому вперёд» — фильм собрал 39,4 млн. Фантастическая лента несколько недель подряд была лидером кинопроката.

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором.

Режиссёром ленты выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.

Материалы по теме
Лучшее кино Брэда Пейтона: каким получился «Атлас» с Дженнифер Лопес
Лучшее кино Брэда Пейтона: каким получился «Атлас» с Дженнифер Лопес
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android