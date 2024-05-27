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Фильм «Майор Гром: Игра» возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, картина «Майор Гром: Игра» возглавила кинопрокат в России за прошедшие выходные. За уикенд лента собрала 162,9 млн рублей.

На втором месте оказался фильм «Министерство неджентльменских дел», который занимал первую строчку неделей ранее. Боевик Гая Ричи собрал 57 млн рублей. За ним идёт «Сто лет тому вперёд» — фильм собрал 39,4 млн. Фантастическая лента несколько недель подряд была лидером кинопроката.

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором.

Режиссёром ленты выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.