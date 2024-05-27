Звезда сериала «13 причин почему» объяснил, почему взял перерыв в карьере

Американский актёр Дилан Миннетт побывал гостем подкаста Zach Sang Show. В нём звезда молодёжного сериала «13 причин почему» объяснил, почему после окончания знаменитого шоу в 2020 году взял длительный перерыв в карьере.

Как оказалось, съёмки в «13 причин почему» для Миннетта в какой-то момент стали слишком походить на самую обычную работу. Во время производства первого сезона он воспринимал шоу как нечто уникальное и воодушевляющее, однако в итоге шоу получило сразу четыре сезона, которые уже не выглядели так вдохновляюще для актёра.

Я снимался в «13 причинах почему», и сериал был очень популярен и точно достиг пика моего актёрского мастерства. Но в какой-то момент съёмки начали ощущаться как самая обычная работа.

После завершения сериала «13 причин почему» Миннетт начал уделять куда больше времени своей рок-группе Wallows, в которой он исполняет роль ритм-гитариста и певца. Однако музыкант всё ещё хочет вернуться в кино — недавно он снялся в эпизодических ролях в «Крике» и мини-сериале «Выбывшая».