Samsung представила смартфон Galaxy F55 с защитой от влаги и большой батареей

Компания Samsung представила Galaxy F55 — свой новый бюджетный смартфон с большой батареей. Устройство уже поступило в продажу в Индии по цене от 27000 индийский рупий (около 30 тысяч рублей).

Samsung Galaxy F55 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти и батарей объёмом 5000 мАч. Что интересно, смартфон можно заряжать с помощью функции быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Из других важных особенностей Galaxy F55 — подэкранный сканер отпечатков пальцев, защита от влаги по стандарту IP67, поддержка технологий Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и датчика NFC.