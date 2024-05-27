Никита Кологривый и Иван Янковский сыграют в российской версии «Сверхъестественного» — СМИ

По Сети гуляет слух, что в России планируют выпустить свою адаптацию культового сериала «Сверхъестественное». Производством якобы займётся ТНТ. Более того, есть даже кандидаты на главные роли.

Аналог братьев Дина и Сэма Винчестеров, сыгранных Дженсеном Эклсом и Джаредом Падалеки, представят Никита Кологривый и Иван Янковский. Актёры уже работали вместе над сериалом «Слово пацана».

Оригинальное «Сверхъестественное» рассказывает про братьев Винчестеров, которые путешествуют по США в поисках своего отца. На пути они помогают обычным людям и устраняют различную нечисть в лице вампиров, оборотней, демонов, ангелов, различных божеств и других сущностей. Судя по всему, если отечественная адаптация выйдет, она будет схожа по сюжету с шоу The CW.