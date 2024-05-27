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«Никогда не говори никогда»: звезда «Теории Большого взрыва» — о возвращении к своей роли

«Никогда не говори никогда»: звезда «Теории Большого взрыва» — о возвращении к своей роли
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16 мая состоялась премьера последнего эпизода сериала «Детство Шелдона» — популярного спин-оффа культового шоу «Теория Большого взрыва». В честь этого события главная звезда киновселенной Джим Парсонс дал небольшое интервью изданию E! News, в котором он рассказал о своём теоретическом возвращении к роли Шелдона Купера.

Как оказалось, Парсонс не стремится вернуться к своему самому известному герою. По мнению актёра, история персонажа полностью завершена, поэтому он вряд ли вновь перевоплотится в популярнейшее амплуа. Впрочем, Парсонс отметил, что это всё же может произойти, ведь «никогда не говори никогда».

Никогда не говори никогда. Жизнь длинна, если бог даст. Но я не думаю, что когда-нибудь вернусь к Шелдону Куперу.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. После завершения спин-оффа авторы шоу уже начали работу над его продолжением про Джорджи и Мэнди.

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