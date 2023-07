Создатель сериала The Last of Us поделился новыми деталями второго сезона

Создатель сериала The Last of Us Крейг Мэйзин поделился новыми подробностями второго сезона шоу. Он ещё раз подтвердил, что продолжение будет отталкиваться от событий The Last of Us Part 2, однако изменений будет довольно много. Шоураннер также бросил туманные намёки на то, что некоторые герои могут пережить события второго сезона, однако вдаваться в детали не стал.

Кроме того, Мэйзин не исключает, что в случае низких рейтингов продолжения зрители так и не увидят финал истории Элли и Джоэла, потому что тогда авторы не станут снимать третий сезон. Вероятность этого крайне низкая, однако он её всё же не исключает.

Сейчас производство второго сезона стоит на паузе из-за забастовок сценаристов и актёров. Авторы ждут, когда протесты завершатся, после чего приступят к полировке сценария и подбору артистов для продолжения. У второго сезона пока нет даже примерной даты выхода, однако ждать его раньше второй половины 2024 года точно не стоит.