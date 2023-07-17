Цена видеокарты RTX 4060 Ti c 16 ГБ составит 54 тысячи рублей — инсайдеры

Китайский техно-портал IT Home со ссылкой на свои источники раскрыл информацию о стоимости новой видеокарты RTX 4060 Ti c 16 ГБ памяти.

NVIDIA рекомендует продавать новую модель за $ 499 (около 45 тысяч рублей по текущему курсу), однако стоимость карты от независимых поставщиков будет выше — $ 599 или 54 тысячи рублей.

Эксперты считают подобную покупку невыгодной: за те же $ 599 можно приобрести более мощную GeForce RTX 4070, которая будет эффективнее даже с меньшим объёмом памяти (12 ГБ против 16).

Ранее аналитики называли RTX 4060 Ti одной из самых неудачных видеокарт в истории NVIDIA. Сами производители отказались от рекламы и обзоров у блогеров, чтобы провести «тихий запуск» и избежать критики.