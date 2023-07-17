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Близняшки из Atomic Heart появятся в первом дополнении к игре

Близняшки из Atomic Heart появятся в первом дополнении к игре
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Актриса озвучки Кристина Шерман, подарившая свой голос одной из близняшек в Atomic Heart, намекнула на возвращение полюбившегося дуэта персонажей в DLC «Инстинкт Истребления».

Голос Правой во время прямой трансляции рассказала, что она записала несколько реплик для первого большого дополнения Atomic Heart.

Шерман также призналась, что роль её Близняшки в DLC снова будет эпизодической, но она озвучит ряд других второстепенных героев.

И вот моя Правая, которая в жёлтенькой курточке, она вернётся в DLC. Но у неё там тоже не очень много реплик, поэтому мне накидали всяких Щебетарей и фоновых персонажей.

Первое большое дополнение для Atomic Heart получило название «Инстинкт Истребления» и выйдет уже 2 августа.

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Первое дополнение для Atomic Heart выйдет 2 августа
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