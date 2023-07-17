Вышел новый тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом

Телеканал AMC опубликовал в Сети новый тизер спин-оффа «Ходячих мертвецов» о судьбе Дэрила Диксона, роль которого снова сыграет Норман Ридус.

Местом действия сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» станет Париж. В ролике показали кадры с Эйфелевой башней и главного персонажа, который плывёт на лодке по Сене.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Премьера сериала намечена на 10 сентября, он выйдет на телеканале AMC и в сервисе AMC+. Первый сезон «Дэрила Диксона» содержит шесть эпизодов.

Помимо Нормана Ридуса, известного геймерам по роли в Death Stranding, в сериале сыграют Клеменс Поэзи и Адам Нагайтис, также принимавшие участие в съёмках оригинальных «Ходячих мертвецов».