Вышел новый тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
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Телеканал AMC опубликовал в Сети новый тизер спин-оффа «Ходячих мертвецов» о судьбе Дэрила Диксона, роль которого снова сыграет Норман Ридус.
Местом действия сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» станет Париж. В ролике показали кадры с Эйфелевой башней и главного персонажа, который плывёт на лодке по Сене.
Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.
Премьера сериала намечена на 10 сентября, он выйдет на телеканале AMC и в сервисе AMC+. Первый сезон «Дэрила Диксона» содержит шесть эпизодов.
Помимо Нормана Ридуса, известного геймерам по роли в Death Stranding, в сериале сыграют Клеменс Поэзи и Адам Нагайтис, также принимавшие участие в съёмках оригинальных «Ходячих мертвецов».
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