Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ появилась в продаже без обзоров и рекламы
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18 июля ритейлеры открыли продажу новой видеокарты от NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти. Цена RTX 4060 Ti на 16 ГБ начинается от $ 499.
Как и предполагалось ранее, производитель не стал отправлять модель на обзор журналистам и блогерам, хотя обычно делает это, чтобы поднять интерес к новой карте — об этом пишет техно-портал Videocardz.
Судя по всему, NVIDIA решила провести «тихий запуск», чтобы сэкономить ресурсы и избежать критики со стороны специалистов и игроков. Некоторые обзорщики заказали карту самостоятельно, чтобы провести тесты и поделиться результатами с сообществом.
Ранее аналитики называли RTX 4060 Ti с 16 ГБ одной из самых неудачных видеокарт в истории NVIDIA, прогнозируя ей провальные продажи.
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