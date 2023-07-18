Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ появилась в продаже без обзоров и рекламы

18 июля ритейлеры открыли продажу новой видеокарты от NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти. Цена RTX 4060 Ti на 16 ГБ начинается от $ 499.

Как и предполагалось ранее, производитель не стал отправлять модель на обзор журналистам и блогерам, хотя обычно делает это, чтобы поднять интерес к новой карте — об этом пишет техно-портал Videocardz.

Судя по всему, NVIDIA решила провести «тихий запуск», чтобы сэкономить ресурсы и избежать критики со стороны специалистов и игроков. Некоторые обзорщики заказали карту самостоятельно, чтобы провести тесты и поделиться результатами с сообществом.

Ранее аналитики называли RTX 4060 Ti с 16 ГБ одной из самых неудачных видеокарт в истории NVIDIA, прогнозируя ей провальные продажи.