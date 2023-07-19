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Battlefield 2042 начали скупать в Британии благодаря большим скидкам

Battlefield 2042 начали скупать в Британии благодаря большим скидкам
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Издание Gfk опубликовало данные о розничных продажах видеоигр в Британии с 10 по 15 июля. Так, благодаря анонсу EA Sports FC 24 жители страны начали куда активнее покупать FIFA 23 — футсим оказался на первом месте недельного топа.

Вторую строчку заняла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, лидировавшая в последние недели. Замкнула тройку God of War Ragnarok. Из примечательного: в топ-10 впервые за долгое время вернулась Battlefield 2042. Благодаря большим скидкам шутер Electronic Arts оказался сразу на пятой строчке.

Топ-10 розничных продаж в Британии с 10 по 15 июля

  1. FIFA 23.
  2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
  3. God of War Ragnarok.
  4. Mario Kart 8 Deluxe.
  5. Battlefield 2042.
  6. Hogwarts Legacy.
  7. Call of Duty: Modern Warfare II.
  8. Star Wars Jedi: Survivor.
  9. Minecraft.
  10. Elden Ring.
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