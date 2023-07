Battlefield 2042 начали скупать в Британии благодаря большим скидкам

Издание Gfk опубликовало данные о розничных продажах видеоигр в Британии с 10 по 15 июля. Так, благодаря анонсу EA Sports FC 24 жители страны начали куда активнее покупать FIFA 23 — футсим оказался на первом месте недельного топа.

Вторую строчку заняла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, лидировавшая в последние недели. Замкнула тройку God of War Ragnarok. Из примечательного: в топ-10 впервые за долгое время вернулась Battlefield 2042. Благодаря большим скидкам шутер Electronic Arts оказался сразу на пятой строчке.

Топ-10 розничных продаж в Британии с 10 по 15 июля