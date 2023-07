Hogwarts Legacy — самая продаваемая игра первой половины 2023 года в Европе

Издание Gamesindustry.biz подвело итоги продаж видеоигр в первой половине 2023 года. Так, за первые шесть месяцев в Европе было продано 76,1 млн копий — это чуть выше результата за аналогичный период в прошлом году.

Абсолютным лидером продаж стала Hogwarts Legacy. Тираж ролевой игры по «Гарри Поттеру» обошёл прошлогоднего лидера Elden Ring сразу на 69%. На второй строчке оказалась Diablo 4: четвёртая часть культовой серии всего за месяц обошла FIFA 23, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и GTA 5.

Из других новинок 2023 года: Star Wars Jedi: Survivor заняла восьмую строчку, а ремейк Resident Evil 4 оказался на десятом месте.

20 самых продаваемых игр в Европе за первую половину 2023 года

* — игры без учёта продаж цифровых копий

Hogwarts Legacy. Diablo 4. FIFA 23. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*. GTA 5. Call of Duty: Modern Warfare 2. Red Dead Redemption 2. Star Wars Jedi: Survivor. NBA 2K23. Resident Evil 4. God of War Ragnarok. Mario Kart 8: Deluxe*. Dead Island 2. The Last of Us: Part 2. Far Cry 6. Final Fantasy XVI. Assassin's Creed Valhalla. Nintendo Switch Sports*. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. GTA Online.