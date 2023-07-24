Аниме по NieR: Automata продлили на второй сезон

Студия A-1 Pictures продлила аниме по NieR: Automata на второй сезон. Новость создатели адаптации сопроводили новым трейлером.
Видео доступно на YouTube-канале Aniplex Права на видео принадлежат Square Enix.
Сюжет NieR: Automata рассказывает историю про вторжение на Землю пришельцев, которые с помощью особого вируса создали механическую форму жизни. Она без труда захватила нашу планету, заставив человечество сбежать на Луну. Чтобы вернуть родную планету, люди создали андроидов, которые теперь должны сразиться с врагом и отвоевать Землю обратно.
Первый сезон включает в себя 12 эпизодов. Финальные три серии вышли вчера, а их суммарный хронометраж составил два часа. Подробности второго сезона пока не раскрываются
Игра NieR: Automata вышла в 2017 году. Экшен стал настоящим поп-культурным феноменом, в том числе благодаря оригинальной внешности главной героини — андроида 2B.
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