Геймер научил обезьяну играть в Minecraft

Известный видеоблогер под ником ChrisDaCow выложил на своём YouTube-канале видео, на котором он вместе с учёными учит обезьяну играть в Minecraft.
Примату по имени Кэнзи показали, как с помощью сенсорного экрана он может выполнять различные действия в игре, чтобы получить лакомство. Изначально задачи были простые — например, перейти в указанное место, затем их постепенно усложняли, переходя к добыче ресурсов и крафту предметов.
Видео доступно на YouTube-канале ChrisDaCow. Права на видео принадлежат ChrisDaCow.
Пользователи в комментариях остались в восторге от того, как Кэнзи смог научиться таким непростым для обезьяны действиям, — некоторые выразили желание подписаться на его игровой канал, если такой появится.
Ранее в Minecraft с помощью модификации смогли добавить локации и боссов из Bloodborne.
- 25 июля 2023
-
18:52
-
18:20
-
18:05
-
17:33
-
17:19
-
16:34
-
16:10
-
15:42
-
15:20
-
14:52
-
14:08
-
13:36
-
13:28
-
13:02
-
12:21
-
11:59
-
11:23
-
10:39
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 24 июля 2023
-
22:57
-
21:39
-
21:01
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
18:59
-
18:34
-
17:45
-
17:19
-
17:16
-
16:45
-
16:09