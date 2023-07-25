Геймер научил обезьяну играть в Minecraft

Известный видеоблогер под ником ChrisDaCow выложил на своём YouTube-канале видео, на котором он вместе с учёными учит обезьяну играть в Minecraft.

Примату по имени Кэнзи показали, как с помощью сенсорного экрана он может выполнять различные действия в игре, чтобы получить лакомство. Изначально задачи были простые — например, перейти в указанное место, затем их постепенно усложняли, переходя к добыче ресурсов и крафту предметов.

Видео доступно на YouTube-канале ChrisDaCow. Права на видео принадлежат ChrisDaCow.

Пользователи в комментариях остались в восторге от того, как Кэнзи смог научиться таким непростым для обезьяны действиям, — некоторые выразили желание подписаться на его игровой канал, если такой появится.

Ранее в Minecraft с помощью модификации смогли добавить локации и боссов из Bloodborne.