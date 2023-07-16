Моддер перенёс мир Bloodborne в Minecraft — уже готовы несколько локаций и босс

Фанат Bloodborne под ником Potomy продолжает работу по переносу любимой игры в Minecraft. На днях он обновил альфа-версию модификации и выпустил трейлер проекта.

Potomy смог добавить в Minecraft несколько узнаваемых локаций в стилистике тёмного фэнтези, а также одного из боссов — Церковное Чудовище.

Видео доступно на YouTube-канале Potomy. Права на видео принадлежат Potomy.

Potomy планирует продолжить работу над модификацией и добавлять в неё другие локации и персонажей Bloodborne, включая боссов из игры в жанре souls-like.

Скриншоты Bloodborne X Minecraft

Фото: Potomy

Фото: Potomy

Фото: Potomy

Фото: potomy

Ранее другой энтузиаст построил в Minecraft точную копию замка леди Димитреску из Resident Evil Village — результат работы он, как и Potomy, выложил на свой Patreon.