Моддер перенёс мир Bloodborne в Minecraft — уже готовы несколько локаций и босс
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Фанат Bloodborne под ником Potomy продолжает работу по переносу любимой игры в Minecraft. На днях он обновил альфа-версию модификации и выпустил трейлер проекта.
Potomy смог добавить в Minecraft несколько узнаваемых локаций в стилистике тёмного фэнтези, а также одного из боссов — Церковное Чудовище.
Видео доступно на YouTube-канале Potomy. Права на видео принадлежат Potomy.
Potomy планирует продолжить работу над модификацией и добавлять в неё другие локации и персонажей Bloodborne, включая боссов из игры в жанре souls-like.
Скриншоты Bloodborne X Minecraft
Фото: Potomy
Фото: Potomy
Фото: Potomy
Фото: potomy
Ранее другой энтузиаст построил в Minecraft точную копию замка леди Димитреску из Resident Evil Village — результат работы он, как и Potomy, выложил на свой Patreon.
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