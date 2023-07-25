Представлены пять первых героев Marvel в EA Sports FC 24 — среди них есть девушка

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 24 (ранее — серия FIFA) показали пять героев — специальных карточек для режима Ultimate Team с уникальным дизайном, созданных в рамках коллаборации с Marvel.
В списке героев игры впервые оказалась девушка, бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт. Она получила рейтинг 89.
Также уникальные карточки получили четыре легендарных игрока прошлых лет — Карлос Тевес, Уэсли Снейдер, Биксант Лизаразю и Джанлука Виалли.
Фото: EA Sports
Ранее EA Sports заявила, что в режиме Ultimate Team теперь можно будет собрать смешанную команду из мужчин и женщин. В ответ на критику игроков исполнительный продюсер студии Джон Шепард заявил, что считает возможность объединить два футбольных мира удачным решением.
- 25 июля 2023
-
20:35
-
20:13
-
19:42
-
19:21
-
18:52
-
18:20
-
18:05
-
17:33
-
17:19
-
16:34
-
16:10
-
15:42
-
15:20
-
14:52
-
14:08
-
13:36
-
13:28
-
13:02
-
12:21
-
11:59
-
11:23
-
10:39
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 24 июля 2023
-
22:57
-
21:39
-
21:01
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
18:59
-
18:34
-
17:45