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Представлены пять первых героев Marvel в EA Sports FC 24 — среди них есть девушка

Представлены пять первых героев Marvel в EA Sports FC 24 — среди них есть девушка
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Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 24 (ранее — серия FIFA) показали пять героев — специальных карточек для режима Ultimate Team с уникальным дизайном, созданных в рамках коллаборации с Marvel.

В списке героев игры впервые оказалась девушка, бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт. Она получила рейтинг 89.

Также уникальные карточки получили четыре легендарных игрока прошлых лет — Карлос Тевес, Уэсли Снейдер, Биксант Лизаразю и Джанлука Виалли.

Фото: EA Sports

Ранее EA Sports заявила, что в режиме Ultimate Team теперь можно будет собрать смешанную команду из мужчин и женщин. В ответ на критику игроков исполнительный продюсер студии Джон Шепард заявил, что считает возможность объединить два футбольных мира удачным решением.

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