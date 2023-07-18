EA объяснила, почему в EA Sports FC 24 можно будет собрать состав из мужчин и женщин

13 июля Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 24 — будущее серии FIFA. Вместе с первым трейлером авторы подтвердили серьёзное нововведение в режиме Ultimate Team: пользователи действительно смогут создать команды из мужчин и женщин в одном составе. Некоторых пользователей это настолько смутило, что они пригрозили не покупать игру и даже бойкотировать её в социальных сетях.

Исполнительный продюсер Electronic Arts Джон Шепард ответил на критику хейтеров. По его словам, разработчики уже какое-то время раздумывали над этим нововведением и в итоге, как считает топ-менеджер, приняли верное решение.

Это то, о чём мы долго раздумывали. Мы чувствуем, что можем сыграть важную роль в развитии женского спорта, познакомив с ним всех наших болельщиков. Мы хотим объединить весь мир вокруг футбола. И Ultimate Team — отличное место для этого. Это режим, в котором вы можете создать свою фэнтези-команду из разных стран, лиг и клубов. И поэтому нам показалось, что это лучшее место для объединения двух футбольных миров.

Шепард отметил, что у недовольных игроков есть другие режимы — карьера за тренера, «Про-клубы», турниры и товарищеские матчи. Кроме того, геймеры смогут создать состав в Ultimate Team, состоящий исключительно из мужчин.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.