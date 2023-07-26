Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание и трансляция второго дня плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Расписание и трансляция второго дня плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 июля, в столице Саудовской Аравии продолжится решающая стадия Riyadh Masters 2023 — крупнейшего коммерческого турнира в истории киберспортивной игры Dota 2.

Сегодня будут сыграны три матча нижней сетки. Проигравшие покинут турнир, заняв 9–12 места и заработав по $ 300 тыс., а победители игр продолжат борьбу за титул. Коллективы из России пропускают этот игровой день.

Расписание Riyadh Masters 2023 на среду, 26 июля

  • 12:00. Quest Esports (Ближний Восток) — PSG.LGD (Китай);
  • 14:35. Gaimin Gladiators (Европа) — Tundra Esports (Европа);
  • 18:05. Team Aster (Китай) — Evil Geniuses (Перу).

Сетка турнира на текущий момент

Фото: Paragon Events

В прямом эфире турнир освещает студия Paragon Events. Трансляцию можно посмотреть бесплатно на Twitch или в плеере ниже.

Прямая трансляция Riyadh Masters 2023 на русском

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023