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Расписание и трансляция второго дня плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Сегодня, 26 июля, в столице Саудовской Аравии продолжится решающая стадия Riyadh Masters 2023 — крупнейшего коммерческого турнира в истории киберспортивной игры Dota 2.

Сегодня будут сыграны три матча нижней сетки. Проигравшие покинут турнир, заняв 9–12 места и заработав по $ 300 тыс., а победители игр продолжат борьбу за титул. Коллективы из России пропускают этот игровой день.

Расписание Riyadh Masters 2023 на среду, 26 июля

12:00. Quest Esports (Ближний Восток) — PSG.LGD (Китай);

14:35. Gaimin Gladiators (Европа) — Tundra Esports (Европа);

18:05. Team Aster (Китай) — Evil Geniuses (Перу).

Сетка турнира на текущий момент

Фото: Paragon Events

В прямом эфире турнир освещает студия Paragon Events. Трансляцию можно посмотреть бесплатно на Twitch или в плеере ниже.

Прямая трансляция Riyadh Masters 2023 на русском