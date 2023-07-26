Расписание и трансляция второго дня плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2
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Сегодня, 26 июля, в столице Саудовской Аравии продолжится решающая стадия Riyadh Masters 2023 — крупнейшего коммерческого турнира в истории киберспортивной игры Dota 2.
Сегодня будут сыграны три матча нижней сетки. Проигравшие покинут турнир, заняв 9–12 места и заработав по $ 300 тыс., а победители игр продолжат борьбу за титул. Коллективы из России пропускают этот игровой день.
Расписание Riyadh Masters 2023 на среду, 26 июля
- 12:00. Quest Esports (Ближний Восток) — PSG.LGD (Китай);
- 14:35. Gaimin Gladiators (Европа) — Tundra Esports (Европа);
- 18:05. Team Aster (Китай) — Evil Geniuses (Перу).
Сетка турнира на текущий момент
Фото: Paragon Events
В прямом эфире турнир освещает студия Paragon Events. Трансляцию можно посмотреть бесплатно на Twitch или в плеере ниже.
Прямая трансляция Riyadh Masters 2023 на русском
Комментарии
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