В Сети обратили внимание, что скандального рэпера Канье Уэста снова разблокировали в «Твиттере». Напомним, что его учётная запись находилась в блокировке с начала декабря 2022 года из-за восхваления Адольфа Гитлера. Тогда о бане сообщил лично Илон Маск.

В «Твиттере» заявили, что Уэст не сможет монетизировать свои сообщения, а ещё на его аккаунте не будет появляться реклама. У учётной записи Уэста заметили золотую галочку верификации, но в «Твиттере» заявили, что она действует, поскольку Канье Уэст рассматривается как бренд.

Как долго Уэст продержится без блокировки, нам предстоит узнать. После снятия блокировки он ещё ничего не опубликовал. Кто знает, но, может, рэпер перестанет нарушать правила площадки и возьмётся за ум.