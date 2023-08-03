Тоби Магуайр после съёмок в новом «Человеке-пауке» захотел чаще сниматься в фильмах
Поделиться
В новой книге про съёмки «Человека-паука: Нет пути домой» Тоби Магуайр рассказал о своих впечатлениях после съёмок в фильме и возвращении к культовой роли спустя долгое время. Оказывается, «Нет пути домой» вернул актёру вдохновение. Во многом благодаря Эндрю Гарфилду и Тому Холланду.
Это оживило мой интерес к актёрской игре. Съёмки в фильме ощущались как настоящее братство — и это было нашей целью, как для нас, актёров, так и для персонажей.
Эмоции, связь и динамика оказались настоящими между тремя актёрами, тремя Человеками-пауками.
Я обожаю этих ребят, мы получили массу удовольствия и много смеялись. Всё это заряжало и воодушевляло меня.
Как вспоминает актёр, когда ему предложили съёмки в «Нет пути домой», он воскликнул что-то вроде «Ну наконец-то!» Магуайр моментально был открыт к проекту «и даже не нервничал». Также ему было невероятно приятно вновь встретиться с Альфредом Молиной и Уиллемом Дефо.
Комментарии
- 3 августа 2023
-
23:07
-
21:54
-
21:41
-
20:36
-
20:34
-
19:53
-
19:32
-
19:13
-
18:42
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
16:49
-
16:20
-
15:37
-
15:12
-
14:52
-
14:15
-
14:14
-
13:59
-
13:54
-
13:23
-
13:01
-
11:52
-
11:24
-
11:00
-
10:10
-
09:44
-
09:01
-
08:30
- 2 августа 2023
-
20:11
-
19:38
-
19:15
-
18:46
-
18:20
Партнерский контент