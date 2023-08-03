Тоби Магуайр после съёмок в новом «Человеке-пауке» захотел чаще сниматься в фильмах

В новой книге про съёмки «Человека-паука: Нет пути домой» Тоби Магуайр рассказал о своих впечатлениях после съёмок в фильме и возвращении к культовой роли спустя долгое время. Оказывается, «Нет пути домой» вернул актёру вдохновение. Во многом благодаря Эндрю Гарфилду и Тому Холланду.

Это оживило мой интерес к актёрской игре. Съёмки в фильме ощущались как настоящее братство — и это было нашей целью, как для нас, актёров, так и для персонажей.

Эмоции, связь и динамика оказались настоящими между тремя актёрами, тремя Человеками-пауками.

Я обожаю этих ребят, мы получили массу удовольствия и много смеялись. Всё это заряжало и воодушевляло меня.

Как вспоминает актёр, когда ему предложили съёмки в «Нет пути домой», он воскликнул что-то вроде «Ну наконец-то!» Магуайр моментально был открыт к проекту «и даже не нервничал». Также ему было невероятно приятно вновь встретиться с Альфредом Молиной и Уиллемом Дефо.