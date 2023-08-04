Disney опубликовала новый трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам»
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Компания Disney опубликовала очередной трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам». В ролике показали новые кадры из шоу, которые раньше нигде не появлялись.
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney+.
«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.
Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.
Премьера сериала состоится 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney+. Первый сезон «Асоки» будет состоять из восьми эпизодов.
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