Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Disney опубликовала новый трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам»

Disney опубликовала новый трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам»
Комментарии

Компания Disney опубликовала очередной трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам». В ролике показали новые кадры из шоу, которые раньше нигде не появлялись.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney+.

«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.

Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.

Премьера сериала состоится 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney+. Первый сезон «Асоки» будет состоять из восьми эпизодов.

Материалы по теме
Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023