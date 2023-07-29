Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам»
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Disney опубликовала расписание сериала «Асока» — он расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера. События шоу развернутся параллельно сюжету «Мандалорца», однако произведения не будут пересекаться между собой.
Так, уже 23 августа на Disney+ выйдут сразу две первые серии. После этого эпизоды будут выходить каждую среду вплоть до финала, который состоится 4 октября. Всего в первый сезон войдёт восемь серий с разной продолжительностью. Для вашего удобства мы публикуем расписание первого сезона.
Фото: Culture Crave
Расписание выхода первого сезона сериала «Асока»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 августа
|2-я серия
|23 августа
|3-я серия
|30 августа
|4-я серия
|6 сентября
|5-я серия
|13 сентября
|6-я серия
|20 сентября
|7-я серия
|27 сентября
|8-я серия
|4 октября
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