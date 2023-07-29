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Сериал «Асока» по «Звёздным войнам»: первый сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам»
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Disney опубликовала расписание сериала «Асока» — он расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера. События шоу развернутся параллельно сюжету «Мандалорца», однако произведения не будут пересекаться между собой.

Так, уже 23 августа на Disney+ выйдут сразу две первые серии. После этого эпизоды будут выходить каждую среду вплоть до финала, который состоится 4 октября. Всего в первый сезон войдёт восемь серий с разной продолжительностью. Для вашего удобства мы публикуем расписание первого сезона.

Фото: Culture Crave

Расписание выхода первого сезона сериала «Асока»

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 августа
2-я серия23 августа
3-я серия30 августа
4-я серия6 сентября
5-я серия13 сентября
6-я серия20 сентября
7-я серия27 сентября
8-я серия4 октября
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