Расписание выхода серий первого сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам»

Disney опубликовала расписание сериала «Асока» — он расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера. События шоу развернутся параллельно сюжету «Мандалорца», однако произведения не будут пересекаться между собой.

Так, уже 23 августа на Disney+ выйдут сразу две первые серии. После этого эпизоды будут выходить каждую среду вплоть до финала, который состоится 4 октября. Всего в первый сезон войдёт восемь серий с разной продолжительностью. Для вашего удобства мы публикуем расписание первого сезона.

Фото: Culture Crave

Расписание выхода первого сезона сериала «Асока»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 23 августа 2-я серия 23 августа 3-я серия 30 августа 4-я серия 6 сентября 5-я серия 13 сентября 6-я серия 20 сентября 7-я серия 27 сентября 8-я серия 4 октября