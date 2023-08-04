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В файлах Atomic Heart нашли альтернативную концовку для «Инстинкта истребления»

В файлах Atomic Heart нашли альтернативную концовку для «Инстинкта истребления»
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Недавно состоялся выход первого дополнения для игры Atomic Heart — «Инстинкт Истребления». Оказалось, DLC скрывает в себе несколько секретов.

Далее будут спойлеры.

Блогер Morgan Dusty опубликовал интересное видео, на котором, по его словам, он смог обойти скрипт и неведомым образом отключил лабораторию профессора. Хотя по заданию нужно отключить от питания только Элеанору.

Видео доступно на YouTube-канале Morgan Dusty. Права на видео принадлежат Mundfish.

Предполагается, что изначально разработчики из Mundfish хотели добавить в «Инстинкт Истребления» альтернативную концовку, однако впоследствии от идеи отказались.

Также он заявил, что после финальной кат-сцены игра начала загружать локацию из второго DLC, но вылетела, поскольку файлов с ним ещё нет.

«Инстинкт Истребления» расскажет о судьбе ремонтного шкафа, Элеаноры. В рамках DLC игроки смогут исследовать корпус «Менделеев» и опробовать два новых вида оружия, а также способность перчатки, которая позволяет управлять временем.

Для российских игроков дополнение доступно на платформе VK Play. При этом на основную игру сейчас действует скидка в размере 40%.

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