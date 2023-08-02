Первое DLC для Atomic Heart оказалось даже лучше самой игры. Обзор «Инстинкта истребления»

2 августа выходит первое сюжетное дополнение для Atomic Heart — «Инстинкт истребления». Оно посвящено, наверное, самому яркому и запоминающемуся персонажу шутера, Элеаноре. Игрокам раскроют историю происхождения развращённого «холодильника» и параллельно продолжат историю игры.

«Чемпионат» уже прошёл дополнение и делится впечатлениями от него — DLC получилось коротким.

Что нужно знать перед запуском DLC

Дополнение запускается из отдельного меню в пункте «Новая игра», сохранения для этого не нужны.

Та же Atomic Heart, но больше

Если вы ожидали масштабного переосмысления Atomic Heart — не ждите его. Ожидаемо в дополнении мы получаем ту же самую игру. Однако разработчики учли отзывы журналистов и игроков, сократив или полностью убрав часть раздражающих элементов.

Загибайте пальцы:

тут нет надоедливой системы охраны по миру, за вами не бегает толпа врагов при обнаружении;

уровни стали меньше и линейнее, но это только плюс;

герой сильно прокачан, поэтому бои сразу будут интересными.

Шоколадка станет настоящей ультой Фото: Mundfish

На самом деле сложно оценить, действительно ли Mundfish пошла на эти изменения из-за отзывов — возможно, они были продиктованы масштабами расширения. Однако главное тут, что «компромиссы» пошли исключительно на пользу: геймплейно Atomic Heart предстаёт в лучшем виде в «Инстинкте истребления».

Избавиться от всех проблем, впрочем, ожидаемо не получилось. К примеру, первое время вас вновь заставят воевать с противниками исключительно в ближнем бою (объективно самое слабое место Atomic Heart). В эти моменты начинаются «вьетнамские флешбэки» — к счастью, огнестрел здесь дают достаточно быстро.

Денег на дополнение не жалели

«Инстинкт истребления» начинается многообещающе: главный герой просыпается в неизвестном для него комплексе после финала Atomic Heart, а перед игроком открывается абсолютно новая локация — и визуально она впечатляет, в Mundfish явно не экономили на дополнении.

Дальше эффект только усиливается: повторов локаций из оригинала тут не будет, хотя некоторые комплексы ожидаемо визуально очень уж похожи, но такого не избежать, учитывая сеттинг. В глаза недостаток разнообразия точно не бросается.

Приятнее всего, что новый вид оружия в духе какой-нибудь DOOM Eternal великолепно сочетается со свежими типами врагов — пушка имеет возможность выпускать широкие лазерные лучи, а противники легко разлетаются на части, после чего обратно «собираются» — надо успевать вовремя уничтожать их, в эти моменты они ослаблены.

Знакомьтесь с новыми врагами и пушкой Фото: Mundfish

Это и визуально интересная находка, и значимо влияет на геймплей. А ещё добавили новое умение — замедление времени. Всё нововведения прекрасно сочетаются между собой.

Главным недостатком хочется назвать бестолковую расстановку целей — помните, как в Atomic Heart постоянно приходилось «Найти четыре части робота», «Нажать три рубильника» и тому подобное? Когда очевидно, что разработчики просто не могли придумать чего-то значимого, чтобы расширить повествование? Так вот, основная цель DLC — собрать восемь (!) макгаффинов.

Звучит ужасно, однако на деле это не так страшно, цели находятся быстро и близко друг к другу, нет ощущения, что приходится бегать из одной части мира в другую. Раздражает тут исключительно то, что это совсем уж дешёвый ход, когда просто не знаешь, каким нарративом занять хронометраж. Видя работу Mundfish, безусловно, понимаешь, насколько там талантливые люди, оттого ещё обиднее, что подобный подход не изменили.

Красиво! Фото: Mundfish

А ещё тут будет гусь. Ничего говорить про него не стану, когда сами встретите его — всё поймёте. Теперь это лучший персонаж Atomic Heart!

«Инстинкт истребления»: стоит играть?

DLC безусловно порадует поклонников Atomic Heart — провести ещё пару-тройку часов в уже полюбившемся комплексе точно будет интересно, особенно если хочется узнать больше о мире игры и его обитателях. Если последующие дополнения удержат такую же планку качества, сезонный пропуск будет невероятно ценным.

Однако сам сюжет вызывает больше вопросов и даже недоумения. Углубляться не стану, но с повествованием тут творится что-то непонятное — начиная от выбора каноничной концовки до происходящего в целом. Глобально события кажутся то ли бредовым сном главного героя, то ли какой-то историей в духе «А что, если..?».

При этом совершенно непонятно, как с происходящим тут будут состыковываться грядущие три дополнения и Atomic Heart 2, которая точно уже где-то на далёком горизонте.

Визуально DLC впечатляет даже больше оригинала Фото: Mundfish

Понравилось

Динамичный и сосредоточенный геймплей — лучше, чем был в самой Atomic Heart.

Отличный визуальный дизайн уровней.

Новая крутая музыка.

Бесконечно колоритный сеттинг, который в DLC становится только лучше.

Не понравилось