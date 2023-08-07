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Американский музей убрал упоминания Джоан Роулинг с выставки о «Гарри Поттере»

Музей поп-культуры в Сиэтле удалил с выставке о Гарри Поттере все упоминания автора книг Джоан Роулинг.

Куратор выставки, трансгендер Крис Мур объяснил решение «суперненавистными взглядами» писательницы, которые вызывают разногласие в обществе.

В мире Гарри Поттера есть некое холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и в данном случае это не дементор. Мы хотели бы согласиться с теорией о том, что книги на самом деле были написаны без автора, но этот человек слишком громко выражает свои взгляды, чтобы его можно было игнорировать.

Ранее противники Джоан Роулинг начали в соцсетях бойкот предстоящего сериала о Гарри Поттере, поскольку автор книг принимает участие в работе над ним.

Как отметила сама Роулинг, она готова к массовому хейту, поэтому «запаслась шампанским».