«Какой позор»: игроки раскритиковали Rockstar за анонс Red Dead Redemption на PS4 и Switch

7 августа Rockstar Games представила переиздание Red Dead Redemption — культовой игры 2010 года. Незадолго до анонса в Сети ходили слухи о полноценном ремастере для современных платформ, однако вместо этого авторы выпустят обычный порт для PS4 и Nintendo Switch без улучшения графики и увеличения частоты кадров.

Более того, издатель Take-Two решил продавать игру 2010 года за $ 50, вырезав из неё мультиплеер. Такой подход очень не понравился игрокам: они атаковали официальный трейлер дизлайками. Всего за 15 часов геймеры поставили 77 тыс. оценок «Не нравится», обвиняя Rockstar в жадности, лени и по-настоящему разочаровывающем анонсе.

Фото: YouTube

Самые популярные комментарии под анонсом вестерна на YouTube

Я должен отдать должное Rockstar. Им не удалось оправдать даже мои самые базовые ожидания.

Ух ты. Я думал, что они отнесутся к этому шедевру с уважением, которого он заслуживает. Что с тобой случилось, Rockstar?

Это одна из ваших лучших игр, и спустя десятилетие вы анонсируете простой порт для PS4 и Switch. Даже не на ПК. Вы всегда умудряетесь разочаровать, Rockstar.

$ 50 за игру 13-летней давности. Всё в стиле Rockstar.

Этот анонс — одно из самых больших разочарований года. Молодцы, Rockstar.

Спасибо за анонс порта игры 13-летней давности на консоли 10-летней давности. Очень мило с твоей стороны, Rockstar!

Rockstar превратилась из одной из самых любимых и восхваляемых компаний в самую ненавидимую и разочаровывающую компанию индустрии. После выхода GTA Online они уже никогда не будут прежними. Какой позор.

Переиздание Red Dead Redemption выйдет 17 августа на Switch и PS4 — игра также будет доступна на PS5 через технологию обратной совместимости. За разработку отвечает британская студия Double Eleven, которая ранее помогала с созданием Fallout 76 и Minecraft Dungeons. В проекте впервые появится официальный перевод на русский язык.