Умер Леонид Володарский, знаменитый актёр озвучки фильмов из 90-х

Сегодня, 8 августа, в Москве скончался известный переводчик, радиоведущий и писатель Леонид Володарский — об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», где специалист вёл передачу «Дом культуры».

Володарскому было 73 года, смерть наступила в результате тяжёлой болезни, с которой он боролся последние недели.

Главным образом Леонид Володарский прославился благодаря одноголосым переводам фильмов и сериалов в 1980-х и 1990-х. Зрители полюбили его характерный голос и необычный перевод, который он делал синхронно и почти всегда с первого раза.

Видео доступно на YouTube-канале MrRose. Права на видео принадлежат Marvel.

Всего за годы карьеры Володарский озвучил более пяти тысяч картин. Помимо этого, он работал на радио и телевидении, переводил произведения Стивена Кинга и других авторов, писал книги и преподавал.