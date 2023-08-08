Умер Леонид Володарский, знаменитый актёр озвучки фильмов из 90-х

Сегодня, 8 августа, в Москве скончался известный переводчик, радиоведущий и писатель Леонид Володарский — об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», где специалист вёл передачу «Дом культуры».
Володарскому было 73 года, смерть наступила в результате тяжёлой болезни, с которой он боролся последние недели.
Главным образом Леонид Володарский прославился благодаря одноголосым переводам фильмов и сериалов в 1980-х и 1990-х. Зрители полюбили его характерный голос и необычный перевод, который он делал синхронно и почти всегда с первого раза.
Видео доступно на YouTube-канале MrRose. Права на видео принадлежат Marvel.
Всего за годы карьеры Володарский озвучил более пяти тысяч картин. Помимо этого, он работал на радио и телевидении, переводил произведения Стивена Кинга и других авторов, писал книги и преподавал.
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