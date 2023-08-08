EA до конца года закроет сервера Crysis 3, Dead Space 2 и других старых игр
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Компания Electronic Arts пообещала в ближайшие месяцы закрыть сервера сразу четырёх своих игр, в том числе третьей части Crysis 3 и сиквела Dead Space. Внимание на это обратили в Eurogamer.
Заявление было опубликовано на сайте EA. О причинах решения разработчики не сообщили, но, видимо, в студии решили сократить расходы на поддержку старых тайтлов — все четыре игры вышли более 10 лет назад.
Даты закрытия серверов игр:
- Crysis 3 (ПК, PS3 и Xbox 360) — 7 сентября 2023 года;
- Restaurant Dash: Gordon Ramsey (iOS и Android) — 30 октября 2023 года;
- Dead Space 2 (ПК, PS3 и Xbox 360) — 8 декабря 2023 года;
- Dante's Inferno (PS3, Xbox 360 и PSP) — 8 декабря 2023 года.
Ранее EA сообщила о прекращении поддержки мультиплеера в Battlefield 1943 и двух частях Bad Company. Сервера этих игр также закроют до конца года.
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