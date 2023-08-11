Создатели RP-серверов для GTA Online теперь работают в Rockstar Games

Команда Cfx, ответственная за создание модов FiveM (для GTA 5) и RedM (для Red Dead Redemption 2), объявила на своём официальном сайте, что стала частью Rockstar Games. В сообщении говорится, что таким образом разработчики компании решили поддержать ролевые сервера и улучшить предоставляемый для геймеров сервис.

Наша повседневная деятельность не претерпит заметных изменений, однако при поддержке Rockstar мы продолжим совершенствовать платформу. Также мы искренне рады тому, что это означает для наших игроков, сообщества и создателей контента!

RP-сервера были популярны ещё во время выхода GTA: San Andreas. Возможно, руководители Rockstar Games увидели перспективу добавления элементов ролевого отыгрыша в следующую часть серии.

Также представители Cfx попросили игроков не расспрашивать их о GTA 6, ведь их основная работа состоит в дальнейшем развитии FiveM и RedM.