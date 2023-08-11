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Самая популярная игра на Twitch в июле — GTA 5

Самая популярная игра на Twitch в июле — GTA 5
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Самой популярной игрой на платформе Twitch в июле стала GTA 5. Зрители провели за просмотром трансляций по экшену 139 млн часов.

Суммарно в каждый день месяца пользователи уделяли стримам на Twitch 57 млн часов. Всего в июле платформа собрала 1,8 млрд часов просмотра — показатель вырос на 5%, если сравнивать с предыдущим годом.

Самые популярные игры на Twitch

  • GTA 5 — 139 млн часов
  • League of Legends — 108 млн часов
  • Valorant — 88 млн часов
  • Counter-Strike: Global Offensive — 59 млн часов
  • Dota 2 — 56 млн часов
  • Teamfight Tactics — 41 млн часов
  • Minecraft — 38 млн часов
  • Fortnite — 36 млн часов
  • Apex Legends — 32 млн часов

Также недавно Twitch ввёл новое правило, которое запрещает во время трансляций рекламировать площадки с азартными играми на внутриигровые предметы (в том числе на скины из CS:GO).

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