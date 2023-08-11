Самая популярная игра на Twitch в июле — GTA 5

Самой популярной игрой на платформе Twitch в июле стала GTA 5. Зрители провели за просмотром трансляций по экшену 139 млн часов.

Суммарно в каждый день месяца пользователи уделяли стримам на Twitch 57 млн часов. Всего в июле платформа собрала 1,8 млрд часов просмотра — показатель вырос на 5%, если сравнивать с предыдущим годом.

Самые популярные игры на Twitch

GTA 5 — 139 млн часов

League of Legends — 108 млн часов

Valorant — 88 млн часов

Counter-Strike: Global Offensive — 59 млн часов

Dota 2 — 56 млн часов

Teamfight Tactics — 41 млн часов

Minecraft — 38 млн часов

Fortnite — 36 млн часов

Apex Legends — 32 млн часов

Также недавно Twitch ввёл новое правило, которое запрещает во время трансляций рекламировать площадки с азартными играми на внутриигровые предметы (в том числе на скины из CS:GO).