Старый Лагерь — в новом трейлере ремейка первой «Готики»

Вчера прошла презентация THQ Nordic Showcase. В рамках мероприятия разработчики ремейка первой «Готики» показали новый трейлер игры.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

В ролике продемонстрировали повседневную жизнь заключённых, живущих в Старом Лагере. Авторы ремейка отметили, что видео было полностью записано на движке самой игры.

Оригинальная Gothic вышла в марте 2001 года, а в 2019 THQ Nordic выпустила демоверсию ремейка игры. У проекта пока нет точной даты выхода — аналитики считают, что релиза стоит ждать не раньше 2024 года.

В феврале этого года руководитель проекта Рейнхард Поллис рассказал, что процесс разработки завершён примерно наполовину и ни один из аспектов Gothic 1 Remake не готов на 100%.