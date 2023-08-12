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Старый Лагерь — в новом трейлере ремейка первой «Готики»

Старый Лагерь — в новом трейлере ремейка первой «Готики»
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Вчера прошла презентация THQ Nordic Showcase. В рамках мероприятия разработчики ремейка первой «Готики» показали новый трейлер игры.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

В ролике продемонстрировали повседневную жизнь заключённых, живущих в Старом Лагере. Авторы ремейка отметили, что видео было полностью записано на движке самой игры.

Оригинальная Gothic вышла в марте 2001 года, а в 2019 THQ Nordic выпустила демоверсию ремейка игры. У проекта пока нет точной даты выхода — аналитики считают, что релиза стоит ждать не раньше 2024 года.

В феврале этого года руководитель проекта Рейнхард Поллис рассказал, что процесс разработки завершён примерно наполовину и ни один из аспектов Gothic 1 Remake не готов на 100%.

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