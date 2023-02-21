В ремейке первой «Готики» будет русская озвучка
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Обновлённая версия культовой игры Gothic будет озвучена на русском языке — информация об этом появилась на странице в Steam.
Судя по данным, интерфейс и субтитры Gothic 1 Remake будут доступны на 10 языках, но диалоги персонажей будут переведены только на три — помимо английского, игра получит немецкую, русскую и польскую озвучки.
Фото: Steam
Оригинальная Gothic вышла в марте 2001 года, а в 2019 THQ Nordic выпустила демо-версию ремейка игры. У проекта пока нет точной даты выхода — аналитики считают, что релиза стоит ждать не раньше 2024 года.
Руководитель проекта Рейнхард Поллис недавно отмечал, что процесс разработки завершён примерно наполовину, и ни один из аспектов Gothic 1 Remake не готов на 100 процентов.
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