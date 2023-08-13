Режиссёр Луи Летерье разъяснил слова Вина Дизеля о «Форсаже 12»
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Весной этого года актёр Вин Дизель намекнул, что финал франшизы «Форсаж» станет трилогией. Пару дней назад режиссёр десятой части Луи Терьер дал интервью изданию GamesRadar+.
В рамках разговора он объяснил, что исполнитель роли Доминика Торетто имел в виду.
Одна из особенностей Вина Дизеля заключается в том, что когда он общается с прессой, то скажет всё что угодно, лишь бы уйти от этих бесед.
Также Терьер напомнил, что команда уже вовсю работает над «Форсажем 11». Премьера картины ожидается 4 апреля 2025 года.
Любопытно, что именно на этот день назначен выход экранизации Minecraft, главную роль в которой исполнит Джейсон Момоа, сыгравший злодея Данте в «Форсаже 10».
Десятая часть франшизы вышла в мировой прокат 18 мая.
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