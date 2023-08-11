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Звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон требует $ 1 млн от The Home Depot из-за расизма

Звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон требует $ 1 млн от крупной компании из-за расизма
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Звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон подал в суд на хозяйственный магазин The Home Depot. По словам актёра, он и двое его коллег подверглись дискриминации на расовой почве.

В иске Гибсон потребовал от компании $ 1 млн. Работники магазина не могли обслужить артиста более 20 минут, из-за чего ему пришлось вступить в спор с менеджером.

Тайриз Гибсон рассказал, что кассиры преднамеренно отказывались обрабатывать транзакцию, испытывая необоснованные подозрения в отношении его из-за цвета кожи. Звезда уверена, что других оправданий такому вызывающему поведению со стороны работников магазина нет.

Актёр известен по роли Романа Пирса в серии фильмов «Форсаж». Мировая премьера «Форсаж 10» состоялась 17 мая 2023 года.

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