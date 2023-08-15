Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Марго Робби получит около $ 50 млн за главную роль в фильме «Барби»

Марго Робби получит около $ 50 млн за главную роль в фильме «Барби»
Аудио-версия:
Комментарии

Фильм «Барби» стал большим успехом не только для студии Warner Bros., но и для исполнительницы главной роли Марго Робби. Как сообщают источники авторитетного издания Variety, 33-летняя актриса заработает примерно $ 50 млн: в эту сумму войдёт как гонорар за фильм, так и бонусы в связи с миллиардными сборами ленты.

Дело в том, что Робби выступает в том числе продюсером «Барби», поэтому она также получит определённый процент от общей кассы фильма. На данный момент картина заработала примерно $ 1,18 млрд, однако это явно не предел — лента продолжает лидировать на многих рынках, включая Северную Америку.

Ранее похожую сделку с киностудией Paramount заключил Том Круз: он играл главную роль и продюсировал фильм «Топ Ган: Мэверик». Общий гонорар 61-летнего актёра превысил $ 100 млн благодаря невероятным сборам картины в $ 1,49 млрд.

Материалы по теме
Том Круз получит $ 100 млн за «Топ Ган: Мэверик». Сколько зарабатывают другие актёры?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023